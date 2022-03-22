Комітет ВР підтримав кримінальну відповідальність за фото військової техніки

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис нардепа Андрія Осадчука у Facebook.

Члени комітету узгодили запровадження кримінальної відповідальності за несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в та по Україні. Те ж стосується руху, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

"У воєнний час для тіктокерів за розповсюдження такої інформації – від п’яти до восьми років ув’язнення. Для організованої групи, з корисливих мотивів – від восьми до дванадцяти років ув’язнення", – написав Осадчук.

Депутат також порадив взагалі не фотографувати нічого, що пов'язано з військовою технікою. Законопроект тепер ще мають погодити керівники фракцій і груп, а потім його винесуть на голосування Ради.