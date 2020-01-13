Комітет ВР схвалив постанову про повернення української делегації в ПАРЄ

Комітет Верховної Ради України (ВР) схвалив постанову про повернення української делегації в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Єлизавети Ясько в Facebook.

Зазначається, що Комітет ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва розглянув проєкт заяви Парламенту України "Щодо участі Постійної делегації Верховної Ради України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи у 2020 році" і підтримав цей документ, рекомендувавши розглянути його у сесійній залі Верховної Ради.

"Суть документа полягає в наступному. Україна - член Ради Європи з 1995 року і виконує Статут організації і свої зобов’язання (на відміну від Росії). Тому ми маємо працювати в Комітеті Міністрів та Парламентській Асамблеї. Будемо гуртуватися з партнерами, друзями та переконувати опонентів, щоб допомогти Раді Європи вийти з кризи та повернутися на шлях дотримання власних цінностей", - написала Ясько.

Она додала, що наша делегація повинна їхати до Страсбурга - щоб боротися там за Україну та європейські цінності для самої Ради Європи.

"Ми усвідомлюємо, що там буде непросто. Але нова делегація має нову стратегію та конструктивну програму дій на зимову сесію ПАРЄ", - сказала вона.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що українська делегація може повернутися в ПАРЄ вже в січні 2020 року.

Раніше повідомялося, у вересні 2019 року українська делегація офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ. Це рішення стало реакцією Києва на повернення Російської Федерації в ПАРЄ без виконання вимог резолюцій щодо агресії проти України.