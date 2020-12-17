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Комітет ПЕК не підтримав кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики

Автор: РБК-Україна

Комітет Верховної ради з питань енергетики та комунальних послуг не підтримав призначення кандидатури Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Про це повідомив голова комітету Андрій Герус.

"10 за з 22 присутніх. Рішення не прийнято", - повідомив Герус.

Члени комітету вирішили взяти до відома доповідь Вітренко та передати питання про його призначення на розгляд сесійної зали Верховної ради.

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Згідно з порядком денного, розгляд кандидатури Вітренка на посаду першого віце-прем’єра, міністра енергетики планується в четвер, 17 грудня.

Нагадаємо, Юрій Вітренко з 2002 року працював на різних посадах в НАК "Нафтогаз України". У 2014 році він став фактично другою особою в компанії.

В кінці 2018 року він отримав близько 6 млн доларів премії за Стокгольмський арбітраж проти "Газпрому". Більше за Вітренка премію отримав тільки глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Виплата другій частині бонусів була зупинена після критики Володимира Зеленського. Після цього Вітренко звернувся до суду з вимогою виплатити йому 4 млн доларів.

За інформацією журналіста Юрія Бутусова, Вітренко отримав від держави 170 млн гривень напередодні голосування в Верховній раді.

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