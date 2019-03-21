Комітет зможе повернути до "мовного закону" провалені поправки

Фото: Ірина Подоляк (Анастасія Світлевська/РБК-Україна)

Повернути правки можна буде після завершення обговорення "мовного закону"

Профільний комітет зможе повернути до тексту "мовного закону" враховані комітетом поправки, які не були проголосовані у сесійній залі під час розгляду проекту у другому читанні. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила заступник глави комітету з питань культури та духовності, нардеп Ірина Подоляк.

Повернути правки можна буде після завершення обговорення документу.

"Комітет зможе повернути поправки за регламентною процедурою. Коли вже будуть обговорені всі поправки, тоді комітетом зберемось і розглянемо, які з них розбалансовують проект. І в режимі техніко-юридичних правок будемо ставити групу поправок на голосування", - повідомила Подоляк.

За словами нардепа, непроголосовані важливі для закону поправки доведеться ставити на голосування пакетом.

"Це вже не один раз робилося у Верховній раді. Звичайно, (що це може бути вже тільки пакетне голосування, - ред.), адже ми не можемо йти знову по кожній поправці", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявила про істотне розбалансування "мовного закону" через провалені поправки, враховані комітетом.

Так, представник уряду у Верховній раді, народний депутат Вадим Денисенко заявив, що нардепи не встигнуть проголосувати у другому читанні "мовний закон" - законопроект "Про функціонування української мови як державної" до першого туру виборів президента України.

Крім того, за словами нардепа, у четвер депутати не зможуть продовжити засідання парламенту для завершення розгляду поправок через відсутність голосів за це рішення.

Як писало РБК-Україна, парламент у середу, 20 березня, розглянув майже 40% поправок до "мовного закону". Всього в законі 2082 правки.