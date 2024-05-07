RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Комитет одобрил продолжение военного положения и мобилизации: когда голосование в Раде

Фото: Рада продолжит военное положение и всеобщую мобилизацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности одобрил на своем заседании 7 мая законопроекты о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"Уже завтра парламент должен одобрить их своим голосованием на заседании", - написал депутат.

Военное положение и всеобщая мобилизация

С начала войны 24 февраля 2022 года в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Верховная рада утверждает проекты указов президента каждые два месяца.

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект №11234 о продлении военного положения, а также №11235 о продлении срока всеобщей мобилизации до 11 августа.

В последнее время в Украине было принято несколько законов, вносящих изменения в систему военного учета и мобилизации. Мобилизационный возраст снижен до 25 лет, а с 4 мая отменено понятие "ограниченно пригоден". Вдобавок, с 18 мая вступит в силу еще один закон, обязывающий военнообязанных обновлять свои данные в течение двух месяцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине