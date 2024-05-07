Комитет одобрил продолжение военного положения и мобилизации: когда голосование в Раде

"Уже завтра парламент должен одобрить их своим голосованием на заседании", - написал депутат.

Военное положение и всеобщая мобилизация

С начала войны 24 февраля 2022 года в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Верховная рада утверждает проекты указов президента каждые два месяца.

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект №11234 о продлении военного положения, а также №11235 о продлении срока всеобщей мобилизации до 11 августа.

В последнее время в Украине было принято несколько законов, вносящих изменения в систему военного учета и мобилизации. Мобилизационный возраст снижен до 25 лет, а с 4 мая отменено понятие "ограниченно пригоден". Вдобавок, с 18 мая вступит в силу еще один закон, обязывающий военнообязанных обновлять свои данные в течение двух месяцев.