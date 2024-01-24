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Комитет Сената США одобрил закон о конфискации российских активов в пользу Украины

США, Среда 24 января 2024 19:02
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Комитет Сената США одобрил закон о конфискации российских активов в пользу Украины Архивное фото: Комитет Сената США одобрил закон о конфискации российских активов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Комитет Сената США сегодня, 24 января, одобрил закон, который поможет Вашингтону конфисковать российские активы и передать их Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Комитет Сената по международным отношениям поддержал 20 голосами "закон о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев".

Если бы его приняли Сенат и Палата представителей в полном составе и подписал президент Джо Байден, этот закон открыл бы путь к первой в истории Вашингтона конфискации активов Центрального банка страны, с которой он не находится в состоянии войны.

Председатель комитета Демократической партии по международным отношениям сенатор Бен Кардин с оптимизмом смотрел на то, что законопроект станет законом, отметив, что он пользуется широкой поддержкой как со стороны демократов и республиканцев в Сенате и Палате представителей, так и со стороны администрации Джо Байдена.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей принял аналогичный законопроект, который также получил подавляющую поддержку обеих партий.

Передача Украине российских активов

Ранее стало известно, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения РФ в Украину.

11 января стало известно, что Белый дом поддержал законодательство, которое позволит конфисковать около 300 млрд долларов из замороженных активов РФ и направить эти средства на восстановление Украины.

Вчера Bloomberg писало, что Европейский союз продвинулся по реализации планов по введению налога на непредвиденную прибыль от замороженных активов российского Центрального банка. При этом ЕС пока не намерен конфисковать эти деньги.

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