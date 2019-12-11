Комітет Сенату США схвалив санкції проти Туреччини

Комітет Сенату Сполучених Штатів Америки з іноземних справ схвалив пакет санкцій проти Туреччини у зв'язку з військовою операцією в Сирії та купівлею російських зенітних ракетних комплексів С-400. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави комітету Роберта Менендеса в Twitter.

За його словами, сьогодні комітет американського сенату погодив санкції проти Анкари та її фінансового сектору через військову операцію на північному сході Сирії та купівлю комплексів С-400 в Росії.

Зазначається, що тепер документ передадуть на розгляд Сенату у повному складі, де в нього можуть внести зміни.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара може заборонити Сполученим Штатами користуватися двома ключовими авіабазами "Інджірлік" і "Куречік", якщо Вашингтон введе санкції за купівлю російских С-400.

Як писало РБК-Україна, президент США Дональд Трамп повідомив, що розглядає можливість введення санкцій проти Туреччини в зв'язку з купівлею російських зенітно-ракетних комплексів С-400. При цьому Трамп додав, що відповідальність за купівлю Анкарою російських ЗРК лежить на попередньому президенті Обамі.