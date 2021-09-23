Комітет Сенату США призначив слухання по "Північному потоку-2": вони пройдуть в заритому режимі
Комітет з міжнародних відносин Сенату США проведе 29 вересня слухання щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Вони пройдуть в закритому режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт комітету.
Як наголошується в повідомленні комітету, слухання будуть присвячені зусиллям адміністрацією Білого дому щодо енергетичної безпеки, включаючи "Північний потік-2". Слухання пройдуть в закритому режимі і не будуть транслюватися в Інтернеті.
Згідно з даними сайту комітету, перед сенаторами виступить старший радник держсекретаря США з енергетичної безпеки Амос Хохштейн.
Нагадаємо, в середині вересня сенатори від Республіканської партії пригрозили зривом затвердження кандидатів у Мінфін США, якщо адміністрація президента США Джо Байдена не введе санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу"Північний потік-2".
Зазначимо, в ніч на 23 вересня Палата представників Конгресу схвалила поправки в оборонний бюджет США, якими передбачається введення санкцій проти "Північного потоку-2".