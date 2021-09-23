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Комітет Сенату США призначив слухання по "Північному потоку-2": вони пройдуть в заритому режимі

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Вашингтон, Четвер 23 вересня 2021 22:41
Комітет Сенату США призначив слухання по "Північному потоку-2": вони пройдуть в заритому режимі Фото: у комітеті Сенату США пройдуть слухання по "Північному потоку-2" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Комітет з міжнародних відносин Сенату США проведе 29 вересня слухання щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Вони пройдуть в закритому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт комітету.

Як наголошується в повідомленні комітету, слухання будуть присвячені зусиллям адміністрацією Білого дому щодо енергетичної безпеки, включаючи "Північний потік-2". Слухання пройдуть в закритому режимі і не будуть транслюватися в Інтернеті.

Згідно з даними сайту комітету, перед сенаторами виступить старший радник держсекретаря США з енергетичної безпеки Амос Хохштейн.

Нагадаємо, в середині вересня сенатори від Республіканської партії пригрозили зривом затвердження кандидатів у Мінфін США, якщо адміністрація президента США Джо Байдена не введе санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу"Північний потік-2".

Зазначимо, в ніч на 23 вересня Палата представників Конгресу схвалила поправки в оборонний бюджет США, якими передбачається введення санкцій проти "Північного потоку-2".

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Сполучені Штати Америки Північний потік-2
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