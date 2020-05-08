Комітет рекомендує Раді посилити відповідальність за перешкоджання діяльності нардепів

Профільний комітет рекомендував Раді розглянути законопроект "Про внесення змін до статті Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог і перешкоджання діяльності народного депутата україни, Рахункової палати, депутата місцевої ради". Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за останні роки було багато питань до невиконання законних вимог депутатів.

"Коли ми дійсно проаналізували, за кримінальною статтею за останні роки було тільки одне провадження. Хоча я думаю, що питань до невиконання законних вимог депутатів було значно більше. Ставлю на голосування: рекомендувати ВРУ прийняти законопроект 3354 за основу і в цілому", - заявив Монастирський

Так, комітет одноголосно підтримав законопроект № 3354, поданий народними депутатами від "Слуги народу" Русланом Стефанчуком, Олександром Качурой і Юлією Яцик.

За словами першого заступника голови Верховної ради Руслана Стефанчук, прийняття цього закону дозволить депутатам отримувати необхідну інформацію, яку часто не надають державні органи.

"Один з прикладів, який ми мали можливість спостерігати, коли на офіційний депутатський запит, який був зачитаний в стінах ВРУ, ми отримали елементарну відписку, що ми, народні депутати, не можемо отримати елементарну інформацію про заробітну плату деяких працівників або членів наглядових рад державних підприємств", - заявив Стефанчук

Нагадаємо, відповідний законопроект був зареєстрований в парламенті 16 квітня.