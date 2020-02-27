Комітет рекомендує Раді посилити відповідальність за неправдиве мінування

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, під час обговорення проекту на засіданні комітету необхідність його прийняття обґрунтовувалася тим, що "кількість завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності за останній час набула загрозливого масштабу".

При цьому повідомлення носять комплексний характер, коли одночасно повідомляється про замінування десятків об’єктів. Усе частіше такі повідомлення стосуються закладів освіти, охорони здоров’я, об’єктів, що мають велике значення для функціонування суспільства та безпеки населення, виведення з ладу або порушення функціонування яких може справити негативний вплив на стан національної безпеки й оборони України, навколишнього природного середовища, заподіяти майнову шкоду та становити загрозу для життя і здоров’я людей.

Вказано також, що правоохоронні органи вимушені реагувати на кожне таке повідомлення, задіюючи значну кількість спеціальної техніки та особового складу, вимушено відволікаючи від виконання основних службових завдань.

"Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроект про посилення відповідальності за неправдиве мінування. Законопроект №2642 був зареєстрований у парламенті 20 грудня.

Як писало РБК-Україна, Кабмін на засіданні 18 грудня ухвалив відповідний проект закону.