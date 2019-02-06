Комітет рекомендує Раді прийняти закон про грошову допомогу заручникам

Закон рекомендують прийняти за основу

Комитет рекомендовал Верховной раде принять законопроект №8337 об изменениях в закон "О борьбе с терроризмом" об основах социальной защиты заложников. Об этом сообщил глава комитета по вопросам нацбезопасности Сергей Пашинский, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, комитет рекомендовал принять проект за основу.

"Авторы этих законов не прибыли на комитет. Я ставлю на голосование предложение поддержать за основу законопроект №8337, а в доработке ко второму чтению учесть положения закона №6231 и №6231-1. Один воздержался, решение принято", - сообщил Пашинский.

Добавим, члены комитета предложили отложить подготовку законопроектов из-за отсутствия авторов при работе комитета.

"У нас есть практика рассмотрения законопроектов без авторов. Но это очень важное дело... Мы ко второму чтению не будем готовить эти законы, пока их автор не примет участие в этом", - отметил нардеп.

По словам главы комитета, соавтором главного и двух альтернативных проектов законов является бывший нардеп и член комитета, глава Министерства по вопросам ветеранов Ирина Фриз. Впрочем, она не явилась на заседание комитета.

Напомним, Раде предлагают установить единовременную денежную помощь для освобожденных заложников. Соответствующий закон в парламент внесли в мае 2018 года.

Как писало РБК-Украина, в октябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9026 "О внесении изменения в приложение № 3 к закону "О государственном бюджете Украины на 2018 год", которым была разблокирована выплата 96 млн гривен для поддержки семей заложников Кремля. Данный закон Рада приняла в конце сентября, за него проголосовали 249 народных депутатов.