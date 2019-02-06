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Комітет рекомендує Раді передбачити розробку президентом плану оборони України


Закон рекомендується прийняти за основу

Комитет парламента по вопросам национальной безопасности и обороны проголосовал рекомендовать Верховной раде принять за основу правительственный законопроект №9464 "О внесении изменений в закон "Об обороне Украины". Об этом сообщил глава комитета по вопросам нацбезопасности Сергей Пашинский, передает корреспондент РБК-Украина.

Комитет принял соответствующее решение единогласно.

"Принять за основу. Решение принято единогласно", - заявил Пашинский.

По словам заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского, Рада должна принять изменения в закон.

"В государстве до сих пор отсутствует план обороны Украины. Это комплексный документ, касающийся всех сфер деятельности государства, задействованных в выполнении мероприятий обороны. Этот вопрос требует законодательного урегулирования. Предлагается внести изменения в статьи 1, части 3 статьи 2 закона "Об обороне Украины". Принятие закона позволит закрепить на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения президентом Украины плана обороны страны и утверждение его структуры. Прошу поддержать", - заявил Павловский.

Напомним, в комитете ВР по вопросам национальной безопасности и обороны планируют заслушать министра обороны Украины Степана Полторака.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабмин внес в парламент законопроект №9464 "О внесении изменений в закон" Об обороне Украины ", которым предлагается предусмотреть разработку президентом плана обороны Украины.

Добавим, президент Петр Порошенко предлагает ВР оптимизировать проведение процедур закупок товаров, работ и услуг в более сжатые сроки для обеспечения потребностей обороны во время действия правового режима военного положения.

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