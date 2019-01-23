Комітет рекомендує прийняти закон щодо нормативів забруднення при експлуатації авто

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Законопроектом передбачаються штрафи за перевищення таких нормативів

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи підтримує законопроект № 9360 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дотримання нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах при експлуатації автомототранспортних та інших пересувних засобів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Вказано, що документ спрямований на захист життя та здоров’я людей, збереження та відновлення природного стану атмосферного повітря шляхом забезпечення дотримання нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах при експлуатації транспортних засобів.

"Комітет підтримав законопроект… та рекомендує комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності внести на розгляд Верховної ради пропозицію про прийняття його за основу", - сказано у повідомленні.

Зокрема, передбачається внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме передбачити за експлуатацію громадянами автомототранспортних та інших пересувних засобів і установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а також рівень впливу фізичних факторів, здійснюваного ними під час роботи, перевищують установлені нормативи, адмінстягнення у вигляді попередження з обов’язком припинити правопорушення протягом 14 днів і адмінстягнення у вигляді накладення штрафу за повторне протягом року вчинення порушення.

"Також проектом пропонується конкретизувати повноваження Національної поліції у частині вжиття заходів для виявлення фактів експлуатації автомототранспортних та інших пересувних засобів із перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах", - зазначили у комітеті.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонує контролювати проходження техоглядів автобусами і комерційним транспортом за допомогою міток радіочастотної ідентифікації (RFID).

Як писало РБК-Україна раніше, у парламенті готують законопроект про обов'язковий техогляд авто з 2020 року.