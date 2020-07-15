Раді рекомендують прийняти закон, що розділяє повноваження мера і глави КМДА

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Профільний комітет рекомендує схвалити закон в другому читанні

Верховній раді рекомендують прийняти закон "Про столицю", який розділяє повноваження мера і голови Київської міської держадміністрації. Документ рекомендують схвалити в другому читанні.

Про це повідомив заступник голови комітету з організації держвлади, нардеп Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.

"Комітет одноголосно підтримав законопроект "Про місто Київ - столицю України" до другого читання", - написав парламентарій.

Що пропонує цей закон

Документ передбачає, що глава КМДА не зможе суміщати посаду з будь-якою іншою, а значить у майбутньому виключається можливість того, що мером Києва і головою КМДА буде одна людина.

Загальний склад Київради скорочується до 80 депутатів. Вибори депутатів Київради проводяться за пропорційною системою у багатомандатних виборчих округах з відкритими списками. Вибори мера проводяться за мажоритарною системою у єдиному одномандатному виборчому окрузі.

Також у проекті закріплюється статус головного архітектора, який призначається за результатами конкурсу і виконує повноваження у структурі Київського магістрату, займає посаду заступника мера, відповідає за розробку політики в сфері містобудування та архітектури.

Документ повертає районні ради, які утворюються та ліквідуються рішенням Київради. Вибори депутатів райрад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в багатомандатних виборчих округах, на які поділяється територія району в Києві.

Крім того, в кожному районі столиці за рішенням райради може створюватися ратуша - це окрема будівля, у якій будуть знаходитися органи місцевого самоврядування цього району та інші органи, які їм підпорядковані. Ратуші будуть центром надання соціальних, адміністративних та інших послуг. Крім того, в них депутати райради зможуть вести особисті прийоми жителів.

Нагадаємо, Рада на початку жовтня 2019-го прийняла законопроект про столицю №2143-3 за основу в першому читанні, за нього проголосували 244 народних депутати.

Як писало РБК-Україна, 9 жовтня у Верховній раді створили робочу групу для доопрацювання законопроекту про столицю до другого читання.