Комітет рекомендував Раді ухвалити закон про запобігання політичній корупції

Комітет парламенту з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній раді ухвалити закон про запобігання політичній корупції. Про це повідомила голова комітету Анастасія Красносільська, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, у ході засідання комітету розглянуто законопроект №2336 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції".

"Йдеться про фінансування політичних партій. Ряд дуже позитивних змін містить цей проект. Зокрема, пропонується простіший порядок, за яким громадяни зможуть робити внески на користь політичних партій. Пропонується можливість подання електронної звітності політичний партій", - розповіла Красносільська.

Водночас на засіданні озвучили рекомендації для доопрацювання законопроекту до другого читання. На думку голови комітету, в законі слід прописати запобігання непрозорому фінансуванню партій через безкоштовне розміщення реклами фізичними особами, а також встановити контроль за внесками, які часто перевищують дохід особи, яка робить внесок.

"Я би пропонувала ще дві норми, які могли б зробити цей законопроект сильнішим. А саме запровадити прив'язку граничних розмірів внесків на користь політичних партій для фізичних та юросіб, пропорційну до рівня доходів таких осіб. А друге - це обов'язок фізичних осіб інформувати НАЗК і партії. Якщо такі фізособи роблять внески на користь партії шляхом надання, наприклад, безкоштовних послуг або безкоштовних товарів. Це дозволить закрити певну "дірку" у фінансування партій. Наприклад, розміщення зовнішньої реклами, але коли роблять це не від себе, а від фізичних осіб", - додала нардеп.

Водночас, голова комітету вважає, що в законі потрібно залишити чинні строки перевірок та можливість НАЗК інформувати правоохоронні органи про ознаки злочину.

Як анонсувало РБК-Україна, комітет ВР з запобігання корупції у понеділок розгляне законопроект №2336 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії політичній корупції" про зміни у звітності політичних партій.

Нагадаємо, комітет з питань антикорупційної політики раніше визнав корупційними два законопроекти про проведення референдуму.