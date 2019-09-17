Комітет розгляне закон Зеленського про запуск ВАКС у другому читанні

Сьогодні, 17 вересня, комітет розгляне законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду у другому читанні. Про це йдеться в порядку денному комітету Верховної ради з питань антикорупційної політики.

Так, у вівторок депутати мають розглянути законопроект про внесення змін до закону "Про вищий антикорупційний суд".

"Проект закону про внесення змін до ЗУ "Про вищий антикорупційний суд (щодо початку роботи суду)" № 1025", - йдеться у порядку денному.

Парламентарі мають підготувати законопроект президента до другого читання.

Початок засідання антикорупційного комітету заплановано на 18:00

Як писало РБК-Україна раніше, Рада планує внести зміни до закону про Вищий антикорупційний суд: парламент прийняв за основу в першому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №1025. За ухвалення законопроекту проголосували 345 парламентаріїв.

Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що парламент буде голосувати за законопроект про зміни в закон про Вищий антикорупційний суд у другому читанні наступного пленарного вівторка, 17 вересня.

Однак згодом нардепи прийняли рішення скасувати пленарне засідання у вівторок.