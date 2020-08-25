Комітет Ради погодив підвищення зарплат медикам з вересня

Комітет Верховної ради з питань бюджету погодив підвищення зарплат медичним працівникам. Підвищення очікується уже з вересня.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу" у своєму Telegram.

"​​Вже з вересня на медиків чекає підвищення зарплати. На нові доплати до окладу працівників із Фонду СOVID-19 виділять 6 мільярдів гривень. Таке рішення сьогодні погодив бюджетний комітет на своєму засіданні", - вказано у повідомленні.

Вказано, що у вересні - грудні 2020 року:

лікарі (незалежно від посад - 133 тисячі осіб) отримають доплату розміром 70% від посадового окладу, тобто 3561 гривню на місяць;

фахівці з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою (247 тисяч осіб) отримають доплату розміром 50%, тобто щомісячна доплата - 2361 гривня;

молодший медперсонал (138 тисяч осіб) - 25% мінімальної заробітної плати, тобто щомісячна доплата - 1181 гривня.



Нагадаємо, у липні Кабінет міністрів виділив кошти на підвищення зарплати медичних працівників з 1 вересня; підвищення відбудеться як для лікарів, так і для середнього та молодшого медичного персоналу.

Як писало РБК-Україна, раніше анонсувалося, що медикам з 1 вересня підвищать заробітну плату на 25, 50 та 70% у залежності від їхньої категорії.

Так, у квітні 2020 року зарплата у сфері "Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги" становила 7035 гривень, або 67,4% від середньої по економіці.