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Комітет Ради погодив призначення Лубінця на посаду омбудсмена

Фото: нардеп Дмитро Лубінець (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Профільний комітет Верховної ради погодив кандидатуру народного депутата Дмитра Лубінця на посаду омбудсмена. Рішення прийнято одноголосно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Комітету.

"Члени Комітету затвердили висновок щодо відповідності кандидатури Лубінця Дмитра Валерійовича на посаду Уповноваженого Верховної ради України з прав людини, передбаченим ЗУ "Про уповноваженого Верховної ради України з прав людини та про відсутність причин, що перешкоджають зайняттю ним цієї посади", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 червня парламент вніс кандидатуру нардепа Лубінця на посаду омбудсмена.

Додамо, нещодавно в Раді попередили, що призначення нового уповноваженого ВР України з прав людини може дещо затягнутися і пояснили чому.

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