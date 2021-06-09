Комітет Ради рекомендує ухвалити президентський законопроект про основи національного спротиву

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув законопроект президентапро основи національного спротиву (№ 5557) та рекомендував ухвалити його у першому читанні.
Про це повідомляє прес-служба "Слуги народу",
"Це безальтернативний шлях максимально швидко зміцнити нашу державу в умовах зростаючих загроз", - заявив голова комітету, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Завітневич.
Законопроект передбачає розбудову потужної територіальної оборони та створення руху опору, які разом із підготовкою громадян України до захисту держави сформують систему національного спротиву.
Очолить територіальну оборону президент як Верховний головнокомандувач, а керуватиме її діяльністю Головнокомандувач ЗСУ через командувача військ територіальної оборони.
Територіальна оборона вестиметься по всій території України поза межами бойових дій, а рух опору - на можливій тимчасово окупованій території.
"Це суттєво посилить обороноздатність, а потенційний агресор знатиме, що у кожній області та районі є організовані підрозділи, які будь-коли готові дати відсіч", - переконаний Завітневич.
Детальніше про те, як і навіщо у президента Володимира Зеленського вирішили створити національний спротив - читайте в статті РБК-Україна.