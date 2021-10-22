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Комітет Ради рекомендував усунути суперечності в законі про олігархів

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Україна, П'ятниця 22 жовтня 2021 11:50
Комітет Ради рекомендував усунути суперечності в законі про олігархів Фото: у законі про олігархів виправлять суперечності (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олександр Білоус, Уляна Безпалько

Комітет Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту усунути суперечності і неузгодженості в проголосованому законопроекті №5599. Це буде зроблено у відповідності до статті 131 Регламенту.

Про це РБК-Україна повідомив представник президента в КСУ, голова робочої групи щодо законопроекту про олігархів Федір Веніславський.

Як зазначив Веніславський, комітет проаналізував стенограми засідань комітету та пленарного засідання Верховної ради під час розгляду та голосування за законопроект N 5599 та виявив декілька суперечностей та неузгодженостей в статтях 5, 7, 9.

Зокрема, в ст. 5 закріплено право особи, щодо якої розглядається питання про визнання її олігархом, подати письмові пояснення та документи, а також право надати усні пояснення на відповідному засіданні РНБОУ. Одночасно не було закріплено кореспондуючого обов‘язку РНБОУ. Також не було закріплено права такої особи відмовитися від надання усних пояснень під час засідання РНБОУ. У статтях 7 та 9, якими визначено порядок включення до Реєстру і виключення з нього інформації про осіб, яких визнано олігархами та негативні наслідки такого включення, було допущено неточності за якими негативні наслідки могли бути поширені і на осіб, які подаватимуть декларацію про контакти з олігархами.

"З метою усунення вказаних суперечностей і неузгодженостей, Комітет на своєму засіданні 22 жовтня ухвалив рішення звернутися до голови Верховної ради України з пропозицією усунути їх відповідно до статті 131 закону України про Регламент Верховної ради", - повідомив Веніславський.

Згідно зі статтею 131 Регламенту у разі виявлення у поданому на підпис тексті закону редакційних неточностей або явних неузгодженостей між його положеннями голова Верховної ради може внести на розгляд парламенту пропозиції щодо їх усунення. Обговорення та голосування кожної із пропозицій відбувається в порядку голосування пропозицій і поправок. Після завершення розгляду пропозицій нове голосування щодо прийняття закону в цілому не проводиться.

Нагадаємо, 23 вересня, Верховна рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроект №5599 президента Володимира Зеленського в цілому підтримали 279 депутатів.

Після голосування депутати виявили, що проголосована версія закону містить три взаємовиключні поправки під номером 396, 398, 406. Вони стосуються того, який орган повинен визначати олігархів. Зокрема, одна з цих поправок авторства спікера Дмитра Разумкова пропонувала, що визначати олігархів має не РНБО, як це було в запропонованій профільним комітетом редакції, а спецкомісія при НАЗК. Також була проголосована поправка про те, що реєстр буде вести Антимонопольний комітет.

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