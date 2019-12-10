Комітет Ради розгляне закон про ціноутворення в будівництві автодоріг

Комітет Верховної ради з питань економічного розвитку розгляне законопроект №2234 щодо формування ціноутворення у будівництві автомобільних доріг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розклад засідань комітетів, опублікований на сайті парламенту.

Так, засідання комітету відбудеться 11 грудня о 15:00.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним: проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування (р.№2234, н. д. І.Негулевський та ін.)", - сказано у порядку денному.

Так, проектом передбачається, що центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в сфері дорожнього господарства, - "Укравтодору" - надається право затверджувати методики та нормативи визначення вартості будівництва автодоріг загального користування з урахуванням галузевої специфіки.

Нагадаємо, на початку грудня повідомлялося, що "Укравтодор" отримав 1 млрд гривень на ремонт доріг завдяки зміцненню гривні.

Як писало РБК-Україна, набув чинності закон про скасування річного планування дорожніх робіт.