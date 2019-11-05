Комітет Ради розгляне закон про ліквідацію податкової міліції на цьому тижні

Фото: засідання фінкомітету Ради (rada.gov.ua)

Комітет розгляне відповідний законопроект №1208-2 у другому читанні

У середу, 6 листопада, комітет Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики розгляне законопроект №1208-2 "Про Бюро фінансових розслідувань", яким пропонується ліквідація податкової міліції. Про це вказано у порядку денному комітету.

Зокрема, комітет розгляне документ у другому читанні.

"Для прийняття рішення… Проект закону "Про Бюро фінансових розслідувань", поданий н. д. Василевською-Смаглюк О.М. та Монастирським Д.А., реєстр. №1208-2 від 18.09.2019 р. (друге читання)", - сказано у порядку денному.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку жовтня парламент підтримав за основу в першому читанні законопроект №1208-2 "Про Бюро фінансових розслідувань", яким пропонується ліквідація податкової міліції. За нього проголосували 270 нардепів.

Нагадаємо, 28 вересня Кабмін відновив повноваження податкової міліції у Державній фіскальній службі до утворення нового органу.

Як писало РБК-Україна раніше, у вересні 2017 року уряд схвалив законопроект про ліквідацію Податкової міліції. Замість неї тоді планувалося створити Службу фінансових розслідувань.

Так, в лютому 2017 року Верховна Рада 8 скликання відмовилася повернути повноваження податкової міліції. РБК-Україна в своєму матеріалі "Відкрийте поліції: як Верховна рада позбавлялася, але не позбулася податкової міліції" пояснювало, що нардепи відмовилися підтримати правку №10 в законопроекті №0940 щодо оподаткування спадщини. Суть редагування зводилася до усунення помилки, допущеної парламентом при голосуванні податкових змін в "бюджетну ніч". В результаті помилки податкову міліцію ліквідували з 1 січня 2017 року. Правку нардепи в результаті відхилили.

Варто також відзначити, в березні 2018 року Олександр Данилюк, який займав посаду глави Мінфіну, заявляв, що податкова міліція вже більше року перебуває поза законом, однак продовжує фінансуватися за рахунок державних коштів.