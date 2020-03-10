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Комітет Ради розгляне посилення відповідальності за підпільні аборти

Новини » Політика     10.03.2020 - 17:41
Комітет Ради розгляне посилення відповідальності за підпільні аборти
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання комітету відбудеться 11 березня

Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності розгляне законопроект про посилення кримінальної відповідальності за незаконне проведення абортів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідань комітетів, опублікований на сайті Верховної ради України.

Засідання комітету заплановане на 11 березня на 15:00.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним… проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за незаконне проведення абортів та примушування до стерилізації без добровільної згоди потерпілої особи (р.№1154, н.д. Д.Шпенов.)", - сказано у порядку денному.

Крім того, народні депутати розглянуть законопроекти №2018 "Про внесення змін до закону "Про Національну поліцію України" щодо встановлення пільг за користування житлом та житлово-комунальні послуги" та №2738 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо порушення народним депутатам України вимог Регламенту Верховної ради".

"Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо визначення підслідності кримінальних правопорушень, досудове розслідування, яких здійснюють слідчі органів державного бюро розслідувань) (р.№2560, н.д. С. Іонушас та ін.)", - також вказано у порядку денному.

Як писало РБК-Україна раніше, у парламенті у 2018 році був зареєстрований проект постанови №8521 "Про заходи щодо забезпечення захисту сімейних цінностей та інституту сім'ї в Україні", в якому Кабінету міністрів України пропонували розробити Стратегію державної сімейної політики до 2023 року. Так, уряд просили розробити законопроект щодо мінімізації кількості абортів.

Нагадаємо, у 2017 році повідомлялося, що щорічно в світі здійснюється близько 25 млн підпільних, небезпечних абортів, п'ята частина з яких призводить до інвалідності жінок.

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