Комитет Рады рассмотрит ужесточение ответственности за подпольные аборты

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заседание комитета состоится 11 марта

Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит законопроект об усилении уголовной ответственности за незаконное проведение абортов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседаний комитетов, опубликованную на сайте Верховной рады Украины.

Заседание комитета запланировано на 11 марта на 15:00.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным... проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении уголовной ответственности за незаконное проведение абортов и принуждение к стерилизации без добровольного согласия потерпевшего (р.№1154, н.д. Д.Шпенов.)", - говорится в повестке дня.

Кроме того, народные депутаты рассмотрят законопроекты №2018 "О внесении изменений в закон "О Национальной полиции Украины" об установлении льгот за пользование жильем и жилищно-коммунальные услуги" и №2738 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о нарушении народным депутатам Украины требований регламента Верховной рады ".

"Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (об определении подследственности уголовных правонарушений, досудебное расследование, которых осуществляют следователи органов государственного бюро расследований) (р.№2560, н.д. С. Ионушас и др.)", - также указано в повестке дня.

Как писало РБК-Украина ранее, в парламенте в 2018 году был зарегистрирован проект постановления №8521 "О мерах по обеспечению защиты семейных ценностей и института семьи в Украине", в котором Кабинету министров Украины предлагали разработать Стратегию государственной семейной политики до 2023 года. Так, правительство просили разработать законопроект по минимизации количества абортов.

Напомним, в 2017 году сообщалось, что ежегодно в мире производится около 25 млн подпольных, опасных абортов, пятая часть из которых приводит к инвалидности женщин.