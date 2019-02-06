Комітет Ради закликає призначити главу МОЗ та головного санепідлікаря

У комітеті заявили, що протиепідемічні заходи МОЗ для ліквідації спалаху кору небезпечні для українців

Комитет Верховной рады по вопросам здравоохранения призывает назначить главу Министерства здравоохранения и главного санитарно-эпидемиологического врача. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

В частности, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Ольга Голубовская подчеркнула, что в Украине наблюдается настоящая эпидемия кори, и такой уровень заболеваемости наблюдался только в эпоху, когда еще не проводилась вакцинация.

"Эпидемия не объявлена, поскольку, согласно законодательству, она объявляется по представлению главного санитарного врача Украины, а сейчас на данной должности нет никого", - отметила медик.

Добавим, в ходе заседания члены комитета решили признать противоэпидемические меры, принимаемые Минздравом для ликвидации вспышки инфекции кори, неудовлетворительными и несущими опасность жизни и здоровью украинцев, а также безопасности государства; признать работу оперативного штаба Минздрава по реагированию на ситуацию по распространению кори в Украине неудовлетворительной.

Нардепы также планируют провести внутреннее расследование и определить виновных в неудовлетворительной организации работы штаба Минздрава по остановке эпидемии.

"Обратиться к исполнительной ветви власти с просьбой назначить главного санитарно-эпидемиологического врача или исполняющего его обязанности, а также рассмотреть целесообразность объявления эпидемии кори; обратиться с требованием немедленно назначить министра здравоохранения, на основе данных научных подготовить статистические материалы по заболеваемости корью в Украине и направить от имени комитета во Всемирную организацию здравоохранения для оценки объективного положения вещей", - говорится в сообщении.

Напомним, комитет ВР решил обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с требованием созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по поводу ситуации, которая сложилась с заболеваемостью корью.

Как писало РБК-Украина ранее, более 15 тыс. украинцев заболели корью в январе 2019 года. Самые высокие показатели заболеваемости - в Львовской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой областях и городе Киеве.

Ранее Министерство здравоохранения решило не объявлять эпидемию кори в Украине.