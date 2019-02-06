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Комітет Ради закликає призначити главу МОЗ та головного санепідлікаря

Новини » Політика    06.02.2019 - 13:24
Комітет Ради закликає призначити главу МОЗ та головного санепідлікаря
Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)

У комітеті заявили, що протиепідемічні заходи МОЗ для ліквідації спалаху кору небезпечні для українців

Комітет Верховної ради з питань охорони здоров'я закликає призначити главу Міністерства охорони здоров'я та головного санітарно-епідемічного лікаря. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління апарату ВР.

Зокрема, завідуюча кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця Ольга Голубовська підкреслила, що в Україні спостерігається справжня епідемія кору, і такий рівень захворюваності спостерігався тільки в епоху, коли ще не проводилась вакцинація.

"Епідемію не оголошено, оскільки, згідно із законодавством, вона оголошується за поданням головного санітарного лікаря України, а зараз на даній посаді немає нікого", - зазначила медик.

Додамо, у ході засідання члени комітету вирішили визнати протиепідемічні заходи, які вживаються МОЗ для ліквідації спалаху інфекції кору, незадовільними і такими, що несуть небезпеку життю і здоров’ю українців, а також безпеці держави; визнати роботу оперативного штабу МОЗ з реагування на ситуацію з поширення кору в Україні незадовільною.

Нардепи також планують провести внутрішнє розслідування та визначити винних у незадовільній організації роботи штабу МОЗ щодо зупинки епідемії.

"Звернутися до виконавчої гілки влади з проханням призначити головного санітарно-епідемічного лікаря або виконувача його обов’язків, а також розглянути доцільність оголошення епідемії кору; звернутися з вимогою негайно призначити міністра охорони здоров’я; на основі даних науковців підготувати статистичні матеріали щодо захворюваності на кір в Україні і направити від імені комітету у Всесвітню організацію охорони здоров’я для оцінки об’єктивного стану речей", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, комітет ВР вирішив звернутися до президента України Петра Порошенка з вимогою скликати засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо ситуації, яка склалася з захворюваністю на кір.

Як писало РБК-Україна раніше, більше 15 тис. українців захворіли на кір у січні 2019 року. Найвищі показники захворюваності - у Львівській, Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій областях та місті Києві.

Раніше Міністерство охорони здоров'я вирішило не оголошувати епідемію кору в Україні.

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