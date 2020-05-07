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Комітет Ради підтримує амністію понад 3 тисяч ув'язнених через коронавірус

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 18:28
Комітет Ради підтримує амністію понад 3 тисяч ув'язнених через коронавірус
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет з прав людини підтримує відповідний законопроект №3397

Комітет Верховної ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин підтримує амністію понад 3 тисяч ув'язнених через коронавірус. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, члени комітету підтримали відповідний проект закону №3397.

"Народні депутати підтримали проект закону про амністію засуджених (щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2), №3397, внесений Кабінетом міністрів України. Рішення з цього питання буде надіслане до комітету з питань правоохоронної діяльності, визначеного головним з підготовки даного законопроекту на розгляд ВРУ", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у кінці квітня на сайті парламенту з'явився текст законопроекту Кабінету міністрів №3397. Зазначалося, що в умовах жорсткої економії державних коштів акт амністії дозволяє розвантажити місця позбавлення волі та зекономити бюджетні кошти на утримання осіб, які продовжуватимуть відбувати покарання в зазначених установах.

У разі прийняття проекту закону попередньо підлягатимуть звільненню 3009 осіб, які за формальними ознаками можуть підпадати під його дію.

Як писало РБК-Україна, Міністерство юстиції через карантин в Україні пропонувало амністію 900 ув'язнених.

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