Кабмін пропонує Раді амністувати понад 3 тисяч ув'язнених через коронавірус

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект уряду опублікований на сайті парламенту

У Верховній раді України з'явився текст законопроекту Кабінету міністрів №3397 "Про амністію засуджених (щодо запобігання поширенню гострих респіраторних хвороби COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2)". Про це свідчать дані на сайті Ради.

Останній етап проходження документа - опрацьовується у комітеті.

"У зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, існує вірогідність зараження цією небезпечною хворобою осіб, які тримаються в установах виконання покарань. З метою недопущення виникнення та поширення зазначеної хвороби в установах виконання покарань необхідно зменшити чисельність осіб, які у них утримуються", - вказано у пояснювальній записці.

Підкреслюється, що відповідно до статті 7 закону "Про застосування амністії в Україні" закони про амністію Рада може приймати не частіше одного разу протягом календарного року, однак востаннє такий закон було прийнято ще у грудні 2016 року.

Разом з тим в умовах жорсткої економії державних коштів акт амністії дозволяє розвантажити місця позбавлення волі та зекономити бюджетні кошти на утримання осіб, які продовжуватимуть відбувати покарання в зазначених установах.

"У разі прийняття проєкту закону попередньо підлягатимуть звільненню 3009 осіб, які за формальними ознаками можуть підпадати під його дію", - наголошується у пояснювальній.

Зокрема, звільненню підлягатимуть:

88 осіб, визнаних винними у вчиненні умисного злочину, який не є тяжким або особливо тяжким відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України; необережного злочину, який не є особливо тяжким відповідно до статті 12 ККУ, а також особи, кримінальні справи стосовно яких за зазначеними злочинами розглянуті судами, але вироки стосовно них не набрали законної сили;

19 осіб, кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно них не набрали законної сили, а також осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, що не є особливо тяжким злочином проти життя та здоров’я особи та не є діянням, передбаченим частинами другою, третьою і четвертою статті 408, статтею 410, частинами другою, третьою і четвертою статті 411 ККУ, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

1881 особа, крім тих, які підлягають звільненню від відбування покарання на підставі статті 1 цього закону, засуджених за злочини, які не поєднані з насильством, небезпечним для життя і здоров’я, якщо вони на день набрання чинності цим Законом відбули не менше однієї чверті призначеного строку основного покарання;

367 осіб, крім зазначених у статті 1 цього закону, засуджених за умисні злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти років, якщо на день набрання чинності цим законом вони відбули не менше половини призначеного строку основного покарання, а також, які вчинили злочини, що не є особливо тяжкими і які на день набрання чинності цим законом досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", є інвалідами першої або другої групи, вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;

18 осіб, засуджених за злочини, вчинені з необережності, якщо на день набрання чинності цим законом вони відбули не менше половини призначеного строку основного покарання, крім тих, які підлягають звільненню від відбування покарання на підставі статей 1-4 цього закону;

636 осіб, засуджених до позбавлення волі, невідбута частина покарання у яких на день набрання чинності цим законом становить менше одного року, а також засуджених до обмеження волі, які на день набрання чинності цим законом відбули половину строку покарання.

Також планується скоротити наполовину невідбуту частину покарання

100 засудженим, які відбувають покарання у виді обмеження волі, інші покарання, не пов’язані з позбавленням волі, за злочини, що не є особливо тяжкими, які не підлягають звільненню від відбування покарання на підставі статей 1-6 проєкту закону.

Нагадаємо, даний законопроект КМУ був зареєстрований у парламенті 27 квітня. Однак спочатку текст законопроекту був відсутній на сайті ВР.

Як писало РБК-Україна, Міністерство юстиції через карантин в Україні пропонувало амністію 900 ув'язнених.