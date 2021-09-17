Комітет Ради з нацбезпеки підтримав антиолігархічний законопроект

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув антиолігархічний законопроект №5599. Його рекомендували Раді прийняти.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку заступниці голови комітету Мар'яни Безуглої.
"Розглянули на Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки антиолігархічний законопроект до другого читання - рекомендували парламенту прийняти в цілому", - написала Безугла.
Голова фракції "Голос" у Раді Ярослав Железняк написав на своєму Telegram-каналі, що голосували так: 10 "за", 1 "проти", 0 утрималося.
За його словами, в рішенні комітету записано Раді розглядати закон за новою спецпроцедурою.
"Тобто без права депутатів поставити свої правки в залі", - повідомив Железняк.
Нагадаємо, у Раді розповіли, коли розглянуть закон про олігархів.
Раніше міністр юстиції Денис Малюська говорив, що до реєстру олігархів першими можуть потрапити Ігор Коломойський і п'ятий президент України Петро Порошенко.