Комітет Ради з нацбезпеки підтримав антиолігархічний законопроект

"Розглянули на Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки антиолігархічний законопроект до другого читання - рекомендували парламенту прийняти в цілому", - написала Безугла.

Голова фракції "Голос" у Раді Ярослав Железняк написав на своєму Telegram-каналі, що голосували так: 10 "за", 1 "проти", 0 утрималося.

За його словами, в рішенні комітету записано Раді розглядати закон за новою спецпроцедурою.

"Тобто без права депутатів поставити свої правки в залі", - повідомив Железняк.