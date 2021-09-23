Комітет Ради з євроінтеграції підтримав закон про посилення відповідальності суддів, - Дунда

"Справедливая норма, которая защитит граждан от судейской предвзятости, а государство - от огромных компенсаций из государственного бюджета по необдуманные решения судей", - сказал нардеп.

Дунда отметил, что комитет по евроинтеграции четко указал - документ не противоречит целям Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

"Ответственность за свои решения и действия должны нести все без исключения. Особенно это необходимо в условиях огромного недоверия наших граждан к судебной власти Украины", - сказал он.

Дунда поблагодарил соавторов законопроекта Марию Мезенцеву ("Слуга народа"), Михаила Волынца и Валентина Наливайченко (оба "Батькивщина") за участие в разработке важной законодательной инициативы.

Как сообщалось, законопроект о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" был зарегистрирован в парламенте в мае 2021 года.