В Раде предлагают пересмотреть решение Кабинета Министров о запрете деятельности бизнеса во время "желтой" воздушной тревоги без укрытий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аппарата Верховной Рады в Facebook.
Парламентский комитет по экономическому развитию рекомендовал Верховной Раде принять новое постановление. Речь идет о пересмотре решения Кабмина о запрещении деятельности предприятий во время желтого уровня угрозы.
Комитет рассмотрел проект соответствующего постановления от 4 сентября 2026 года № 1092 и рекомендовал Верховной Раде Украины принять его в целом.
Проект постановления рекомендует правительству в течение трех календарных дней:
Документ также предлагает установить право каждого работника, независимо от ранее письменного согласия, в любой момент прекратить работу и перейти к укрытию во время желтого уровня угрозы.
Действующие требования предусматривают возможность работать без укрытия только в течение трех месяцев до 4 декабря 2026 года.
Записка к проекту постановления объясняет, что для части бизнеса обустройство укрытия в помещениях может быть технически невозможным или потребовать значительного времени и ресурсов.
Это касается, например, торговых заведений, заведений общественного питания и сферы услуг.
При таких условиях возникает риск:
Ранее РБК-Украина писало, что атаки РФ нанесли украинской экономике ущерб более чем на 7,7 млрд долларов. Правительство ищет способы помочь бизнесу выстоять и возобновить работу.
Кроме того, Кабинет Министров принял ряд решений, направленных на поддержку оборонно-промышленного комплекса Украины.
Теперь частные компании могут строить укрытия, а в дальнейшем сдавать их в аренду или продавать предприятиям, непосредственно занимающимся производством вооружения.
Также стало известно, что сеть McDonald's в Украине пока не изменит порядок работы ресторанов из-за новой системы уровней воздушной тревоги.
Напомним, во время воздушной тревоги рестораны McDonald's временно прекращают работу, чтобы работники и посетители могли перейти к ближайшему укрытию.