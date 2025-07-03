Комитет Рады поддержал создание реестра всех банковских счетов и сейфов украинцев

Как отметил депутат проект №13233 - "это тот, который создает под налоговой реестр всех банковских счетов и банковских сейфов ВСЕХ граждан".

Он добавил, что к реестру будут иметь доступ Налоговая, правоохранители, Госфинмониторниг, НАПК и АРМА. В то же время он сообщил, что ко второму чтению планируется передать ведение реестра в Минфин.

"Убежден, следующий этап - подготовка к открытию банковской тайны. Что уже Минфин записал в бюджетную декларацию. О чем они прямо заявили на заседании комитета", - сказал Железняк.

По данным НБУ, в Украине 70 млн банковских счетов. Точной информации о сейфах нет.

Нормы ЕС

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что для присоединения Украины к зоне платежей в евро нужно принять соответствующий закон.

По его словам, проект "достаточно сложный, и некоторые вопросы являются достаточно дискуссионными и трудными для восприятия".

"Я считаю, что нам надо принять факт: если мы хотим осуществлять платежи в евро, мы должны максимально быстро принять этот закон. У нас нет другого выбора", - сказал министр.