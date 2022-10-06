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Комитет Рады поддержал проект госбюджета-2023

Фото: комитет Рады поддержал проект госбюджета-2023 (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Комитет Верховной рады по вопросам бюджету поддержал проект государственного бюджета Украины на 2023 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Так, комитет рассмотрел предоставленные нардепами предложения в проект бюджета и выводы Счетной палаты. По результатам рассмотрения Раде было рекомендовано принять за основу и в целом проект постановления ВР по заключению и предложению проекта закона о госбюджете на 2023 год, а также таблицу предложений субъектов права законодательной инициативы.

Отмечается, что в случае принятия постановления Радой проект закона о госбюджете будет считаться принятым в первом чтении.

Ранее Кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год, из которого 50% из всех средств планируют выделить на безопасность и оборону.

Кроме того, КМУ в проекте госбюджета прогнозирует технический расчетный курс валют на уровне 42,2 гривны за доллар.

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