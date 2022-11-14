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Комитет Рады поддержал продление военного положения на три месяца

Фото: Рада продлит военное положение и мобилизацию до 19 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет Верховной рады по вопросам обороны поддержал проекты указов президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней до 19 февраля 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"Соответствующие постановления №8189 и №8190 рекомендованы к одобрению на пленарном заседании, которое состоится в ближайшие дни", - написал он.

На прошлой неделе Владимир Зеленский внес в Раду законопроект №8189 об утверждении указа президента о продлении срока действия военного положения в Украине и №8190 о продлении срока проведения общей мобилизации на 90 дней до 19 февраля 2023 года.

Напомним, военное положение и всеобщая мобилизация были введены в Украине с 5 часов 30 минут 24 февраля после полномасштабного вторжения России сроком на 30 дней. Затем они продлевались на 30 дней до 26 марта, на 30 дней до 25 апреля, на 30 дней до 30 мая, на 90 дней до 23 августа, на 90 дней до 21 ноября.

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