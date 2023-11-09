Комитет Рады поддержал кандидатуру Коваля на должность главы Фонда госимущества

"Комитет по вопросам экономической политики одобрил назначение новым главой Фонда госимущества Виталия Коваля", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, Верховная рада может назначить Коваля главой Фонда госимущества уже сегодня, 9 ноября.

Что этому предшествовало

Накануне глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявлял, что Коваля могут назначить главой Фонда госимущества уже на этой неделе. В настоящее время Коваль возглавляет Ровенскую областную военную администрацию.

Вчера, 8 ноября, премьер-министр Денис Шмыгаль внес в парламент представление о назначении Коваля.

Напомним, до сентября Фондом государственного имущества руководил Рустем Умеров. Затем он был назначен министром обороны.

Вместо Умерова главой Фонд госимущества планировали назначить Ольгу Пещанскую, которая была руководителем Антимонопольного комитета. Несмотря на увольнение из АМКУ, Пещанская отказалась перейти в Фонд госимущества.

Кто такой Виталий Коваль

Виталий Коваль родился в 1981 году в Ровенской области. В период с 2004 по 2006 год работал в кредитном департаменте "Укргазбанка". После этого он работал в аграрной, транспортной и строительной областях.

В 2019 году Коваля был назначен главой Ровенской областной государственной администрации.