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Комитет парламента Болгарии одобрил поставку Украине ракет и подготовку пилотов на F-16

Архивное фото: комитет парламента Болгарии одобрил поставку Украине ракет (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Комитет обороны парламента Болгарии сегодня, 7 декабря, одобрил предоставление Украине неисправных зенитных ракет, а также помощь в подготовке пилотов на F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bulgarian National Radio.

Отмечается, что после длительных дебатов комитет обороны поддержал предложение предоставить Украине неисправные зенитно-ракетные комплексы.

Предложение, подписанное тремя партиями, также предусматривает предоставление Болгарией помощи в подготовке украинских пилотов F-16, в частности с использованием болгарского воздушного пространства.

Что еще принял комитет

Предложения трех партий заключаются в том, чтобы Болгария передала Украине неисправные, устаревшие переносные зенитно-ракетные комплексы и зенитные ракеты различных типов. 

Обучать в нашей стране до четырех украинских пехотных или механизированных рот с общей численностью 160 военнослужащих, а также участвовать в подготовке украинских пилотов F-16. 

Решение комитета по обороне также должно быть обсуждено в зале пленарных заседаний. Издание пишет, что учитывая, что в четверг собрался комитет по чрезвычайной обороне, предложение об очередной военной помощи Украине появится в палате очень скоро.

Помощь от Болгарии

Болгария с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разную помощь.

Недавно парламент Болгарии ратифицировал соглашение о поставках Украине бронетранспортеров. Недавно премьер-министр Болгарии Николай Денков выразил уверенность, что большинство в парламенте отклонит вето, наложенное президентом страны Руменом Радевым на соглашение о поставках Украине бронетехники.

Кроме того, Болгария передаст Украине около 150 тысяч евро на гуманитарную помощь из-за сложной ситуации из-за полномасштабного вторжения РФ.

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