Комітет Палати представників з розвідки заслухає викривача розмови Трампа і Зеленського

Члени Комітету Палати представників Конгресу США з розвідки домовилися заслухати викривача, скарга якого стала підставою для розслідування у справі імпічменту президента Дональда Трампа. Про це повідомив голова комітету, демократ Адам Шифф, передає "Голос Америки".

У Конгресі сподіваються на "невідфільтровану інформацію" викривача.

"Як директор Макґваєр (в. о. директора Національної розвідки США, - ред.) пообіцяв під час слухань, викривачу буде дозволено прийти сюди без застережень з боку Міністерства юстиції чи Білого дому, про що він/вона може говорити, а про що ні. Ми отримаємо невідфільтровану інформацію від цього викривача", - сказав Шифф.

Він додав, що у Конгресі вживають усіх можливих заходів, щоб захистити особу викривача.

"З огляду на погрози, з якими виступає президент… можете уявити, які тривоги з приводу безпеки виникають в цьому випадку", - додав він.

Водночас, як зазначає видання, радник президента Трампа Стівен Міллер заявив телеканалу у неділю, що поведінка інформатора "нагадує поведінку шпигуна".

"Президент Сполучених Штатів є викривачем, а ця особа є саботажником, який намагається підірвати демократично обраний уряд", - сказав Міллер.

Нагадаємо, понад 60% громадян США вважають, що зміст телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським становить серйозну проблему.