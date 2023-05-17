Комитет Палаты представителей США рекомендовал принять резолюцию о спецтрибунале для РФ

16 мая комитет иностранных дел Палаты представителей США поддержал проект резолюции о спецтрибунале для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Комитет рекомендовал Палате представителей на общем голосовании поддержать резолюцию H.Res.81 "О призыве к Президенту поддержать создание Специального трибунала для наказания преступления агрессии против Украины".

"Мы слышали от генпрокурора Украины об ужасных зверствах. Мне пришлось побывать с ним в Буче и увидеть места массовых захоронений и расстрелянных в затылок детей. Я считаю, что создание Специального трибунала целесообразно", - отметил глава комитета Майкл Маккол.

Автор резолюции, конгрессмен Билл Китинг заявил, что принятие документа важно, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее намерения в этой незаконной войне.