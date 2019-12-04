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Комітет відклав розгляд проекту про законодавчу ініціативу народу

Новини » Політика     04.12.2019 - 16:08
Комітет відклав розгляд проекту про законодавчу ініціативу народу
Фото: Ірина Венедиктова (liga.net)

Раніше законопроект був визнаний конституційним

Комітет з питань правової політики в середу відклав розгляд двох президентських законопроектів, які напередодні були направлені в Конституційний суд. Про це заявила голова комітету з питань правової політики Ірина Венедиктова, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, комітет має розглянути законопроект 1015 "Про внесення змін до статті 93 Конституції" (про законодавчу ініціативу народу), а також законопроект "Про внесення змін до статті 85 та 101 Конституції" (щодо Уповноважених Верховної ради) № 1016.

За словами депутатів, ці законопроекти не можуть розглянути через надто короткі строки, щоб їх розглянув підкомітет.

"Оскільки у нас не було засідання підкомітету, другий і третій пункти на порядку денному переносяться на наступне засідання комітету. Ми вилучаємо його з порядку денного", - заявила Венедиктова.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав конституційним законопроект президента Володимира Зеленського про законодавчу ініціативу народу. У свою чергу, законопроект Зеленського про уповноважених Ради був визнаний неконституційним.

Як раніше писало РБК-Україна, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує не посилювати відповідальність за невиплату пенсій і зарплат.

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