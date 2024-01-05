Решит Рада. Комитет по нацбезопасности рекомендовал отозвать Безуглую с должности заместителя главы

Безуглую рекомендовали отстранить от должности заместителя главы Комитета ВР

"Комитет принял рекомендательное решение о том, чтобы уволить Марьяну Безуглую с должности заместителя главы. А дальше этот вопрос должен быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады. Это предусмотрено процедурой", - рассказал он.

Федор Вениславский, также член этого комитета, также подтвердил информацию в комментарии РБК-Украина. Он уточнил, что по закону этот вопрос Рада должна рассмотреть на ближайшем заседании.

Один из собеседников в "Слуге народа" также спрогнозировал, что голосов "за" увольнение Безуглой в зале должно хватить.

Тем временем нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале написал, что решение в Комитете приняли почти единогласно (1 воздержался).

При этом Комитет рекомендовал отозвать Безуглую с должности заместителя главы, то есть она остается членом этого Комитета.

Как проходит процедура отзыва члена комитета ВР

Отметим, что согласно статье 7 Закона "О комитетах Верховной Рады Украины", избрание нового члена комитета, отзыв члена комитета, избрание или отзыв главы комитета, первого заместителя, заместителя главы, секретаря комитета осуществляются путем принятия постановления Верховной Рады Украины.

При этом глава, первый заместитель главы, заместитель главы, секретарь комитета могут быть в любое время по решению Верховной Рады отозваны со своих должностей:

по их собственному заявлению; в связи с их неудовлетворительной работой в должности; вследствие других обстоятельств, исключающих выполнение ими своих обязанностей.

Также заявление об отзыве должно быть согласовано с соответствующей фракцией, по квоте которой народный депутат Украины был избран на должность.

Предложение об отзыве по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 части третьей настоящей статьи, может быть внесено главой ВР или соответствующим комитетом.

Решение комитета о внесении предложения об отзыве главы, первого заместителя главы, заместителя главы, секретаря комитета принимается на заседании комитета.

Скандалы с Безуглой

Напомним, что народную депутатку Марьяну Безуглую, которая является заместителем главы комитета по нацбезопасности и обороне, уже не в первый раз хотят исключить из комитета. Соответствующее предложение уже было подано Федором Вениславским в феврале прошлого года.

Сама же нардепка известна своими скандальными заявлениями с публичной критикой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Что неоднократно вызывало негодование в обществе. В частности, она обвиняла главкома в якобы "отсутствии плана войны" на этот год.

Также Безуглую критиковали и за ее посты с позиции украинских военных, которые она преподавала в соцсетях.

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