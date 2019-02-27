Комітет нацбезпеки розгляне матеріали журналістів щодо розкрадань в ОПК

Засідання комітету планується на наступному пленарному тижні

Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны на следующем заседании может рассмотреть факты, приведенные в журналистском расследовании программы "Наші гроші" по хищениям в оборонном комплексе. Об этом сообщил секретарь комитета Иван Винник, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, заседание комитета планируется на следующей пленарной неделе.

"Мы дождемся еще каких-то официальных заявлений от уполномоченных антикоррупционных органов НАБУ, САП и ГБР. Ведь журналисты сделали акцент именно на коррупционности этих сделок. А уже по результатам этого на следующей пленарной неделе соберем заседание комитета. Этот вопрос может рассмотреть не только комитет, но и ВСК, которую я возглавляю", - сообщил Винник.

Депутат отметил, что с 2015 года правоохранители открыли 4 уголовных производства по хищениям в оборонной сфере, о которых говорится в материалах журналистского расследования.

"Нам стало известно, что уже 4 производства по этим материалам были открыты еще в 2015-2018 годах. Насколько нам известно, даже один из фигурантов по фамилии Рогоза уже получил подозрение и был даже задержан. Ему избрана мера пресечения, которая, кстати, ограничивает его свободу. Поэтому говорить, что правоохранительная система ничего из этого не делала - безосновательно", - сообщил нардеп.

Напомним, из расследования журналистов следует, что люди из окружения Порошенко причастны к хищениям в оборонной сфере. В частности, сообщалось, что сын Олега Гладковского организовал схему контрабандной поставки российских деталей для военной техники, причем украинские оборонные предприятия переплачивали за это в 2-4 раза.

Как писало РБК-Украина, представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что "Укроборонпром" и Олег Гладковский намерены судиться с журналистами.

Добавим, глава государства Петр Порошенко поддержал приостановку полномочий Олега Гладковского на должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Источник в СНБО сообщил РБК-Украина, что после отстранения Гладковского в Совете национальной безопасности и обороны не планируется назначать врио первого заместителя главы ведомства.