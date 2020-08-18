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Комітет Європарламенту збереться на засідання через ситуацію в Білорусі

Брюссель, Вівторок 18 серпня 2020 15:41
Комітет Європарламенту збереться на засідання через ситуацію в Білорусі
Фото: Європарламент (newsone.ua)
Автор: Максим Зайченко

Також Європарламент закликав Росію не втручатися в ситуацію в Білорусі

Комітет Європейського парламенту з закордонних справ 25 серпня обговорить ситуацію в Білорусі. У комітеті заявляють, що насильство і репресії стосовно демонстрантів повинні припинитися.

Про це голова комітету Девід Макаллістер повідомив у Twitter.

"Я призначив позачергове засідання комітету на 25 серпня для обговорення ситуації в Білорусі. Насильство і репресії з боку держави повинні негайно припинитися", - написав він.

Макалістер зазначив, що білоруський народ має публічне право на демонстрації.

"Громадяни борються за фундаментальні демократичні права і права людини. Це наш обов'язок - продемонструвати підтримку і солідарність з білоруським народом", - заявив він.

Зазначимо, Європейський союз не визнав результатів виборів в Білорусі та почав розробку санкцій стосовно винних у насильстві під час протестів.

Також повідомлялося, що ЄС готує нові санкції проти Білорусі: внесуть тих, хто відповідальний за розгін мирних протестів і фальсифікацію виборів.

Крім того, раніше Європарламент закликав Росію не втручатися в ситуацію в Білорусі.

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