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Комісія зі стратегічного партнерства Україна-США відновить роботу

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Вашингтон, Середа 01 вересня 2021 12:16
Комісія зі стратегічного партнерства Україна-США відновить роботу Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

США і Україна мають намір відновити роботу Комісії зі стратегічного партнерства. Ця комісія не збиралася три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Білого дому.

Статут комісії був написаний у 2008 році.

"Перш за все, щоб закріпити високий статус нашого стратегічного партнерства, США і Україна оголосять про відновлення роботи Комісії зі стратегічного партнерства", - йдеться в повідомленні.

Крім того, очікується, що цієї осені буде зустріч між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"На цій зустрічі ми очікуємо, що вони затвердять нову хартію між нашими країнами, в якій будуть викладені параметри того, як ми можемо тісно співпрацювати для вирішення проблем 21 століття", - йдеться в повідомленні.

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