Комісія зі стратегічного партнерства Україна-США відновить роботу

США і Україна мають намір відновити роботу Комісії зі стратегічного партнерства. Ця комісія не збиралася три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Білого дому .

Статут комісії був написаний у 2008 році.

"Перш за все, щоб закріпити високий статус нашого стратегічного партнерства, США і Україна оголосять про відновлення роботи Комісії зі стратегічного партнерства", - йдеться в повідомленні.

Крім того, очікується, що цієї осені буде зустріч між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"На цій зустрічі ми очікуємо, що вони затвердять нову хартію між нашими країнами, в якій будуть викладені параметри того, як ми можемо тісно співпрацювати для вирішення проблем 21 століття", - йдеться в повідомленні.