Комісія перевірить дотримання карантинних обмежень на місцях, - МОЗ

У Житомирській та Чернівецькій областях є проблеми c коронавірусною ситуацією. Тому влада вирішила створити комісію, яка перевірить дотримання карантину в цих областях.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

При цьому він зазначив, що в Івано-Франківській та Закарпатській області ситуація з коронавірусом стабілізувалася і вважається, що COVID-хвилю ці області пройшли. "Рішенням комісії ТЕБ та НС національного рівня була створена комісія, яка перевірить дотримання обмежень. Адже скільки ми не будемо приймати "червоний рівень" на національному рівні, якщо він не буде виконуватися локально, то результату не буде", - сказав Ляшко.