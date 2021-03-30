Комісія перевірить дотримання карантинних обмежень на місцях, - МОЗ

У Житомирській та Чернівецькій областях є проблеми c коронавірусною ситуацією. Тому влада вирішила створити комісію, яка перевірить дотримання карантину в цих областях.
Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.
При цьому він зазначив, що в Івано-Франківській та Закарпатській області ситуація з коронавірусом стабілізувалася і вважається, що COVID-хвилю ці області пройшли.
"Рішенням комісії ТЕБ та НС національного рівня була створена комісія, яка перевірить дотримання обмежень. Адже скільки ми не будемо приймати "червоний рівень" на національному рівні, якщо він не буде виконуватися локально, то результату не буде", - сказав Ляшко.
В "червоній зоні" діють найбільш жорсткі карантинні заходи - заборона на прийом відвідувачів у ресторанах, на роботу ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів і так далі. Що стосується обмежень щодо транспорту, то повноваження передали місцевій владі.
Нагадаємо, Ляшко також заявив, що в лікарні "Укрзалізниці" виділили на лікування хворих з коронавірусом 60 мільйонів гривень, однак вони не приймають таких пацієнтів. З понеділка в цих лікарнях проводять аудит Національної служби здоров'я України з перевірки використання коштів.
Раніше повідомлялося, що в Україні не будуть вводити локдаун, поки система охорони здоров'я буде витримувати навантаження. За словами Віктора Ляшка, зараз в деяких регіонах поліпшується епідеміологічна ситуація.