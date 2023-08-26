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Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека оккупантами посетит Украину

Фото: Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека оккупантами посетит Украину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Члены Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине с 28 августа по 4 сентября 2023 года совершат третий визит страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Представительства ООН в Украине.

"В рамках своей текущей миссии по установлению фактов комиссары посетят несколько городов в Украине, в частности, город Умань Черкасской области и город Киев, с целью расследования возможных нарушений и притеснений прав человека, а также нарушений международного гуманитарного права, и встретятся с жертвами и свидетелями" , – говорится в сообщении.

Заявлено, что три члена комиссии встретятся с чиновниками, представителями учреждений ООН, международных организаций и дипломатического корпуса для обсуждения ситуации в стране.

Чем занимается Комиссия ООН по расследованию нарушений?

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине – это независимый орган, уполномоченный Советом по правам человека ООН, среди прочего, расследовать все вероятные нарушения и притеснения прав человека и нарушения международного гуманитарного права, а также связанные с ними преступления в контексте агрессии РФ против Украины.

Целью Комиссии является установление фактов, обстоятельств и причин каких-либо таких нарушений и притеснений; а также сбор, консолидация и анализ доказательств таких нарушений. Комиссия представит доклад о своей деятельности Генеральной Ассамблее в октябре 2023 года и в Совете ООН по правам человека в марте 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что ООН вместе с донорами собирает для Украины средства для поддержки в холодный период. Речь идет о сумме в 268 млн долларов.

Также известно, что международный суд ООН в сентябре намерен провести слушания по иску Украины к России по делу о геноциде.

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