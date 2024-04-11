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Комиссар НБА предположил жизненный бан одного из баскетболистов: что он натворил

Фото: Адам Сильвер готов серьезно наказать Джонтея Портера (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Глава Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер озвучил варианты наказания для форварда "Торонто Рапторз" Джонтея Портера, попавшегося на подозрительных букмекерских ставках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

24-летний американец подверг риску продолжения профессиональной карьеры. НБА рассмотрит вариант с пожизненной дисквалификацией форварда.

"У меня есть большой набор дисциплинарных наказаний. Поступок Портера – "смертный грех" для нашей лиги. Высшей мерой наказания может стать пожизненный бан. Вот такого уровня важности вопроса мы рассматриваем. Ничего серьезнее скандалов с беттингом в нашей лиге нет", – заявил Сильвер.

По словам комиссара ассоциации, следствие по делу Портера продолжается. В то же время, он анонсировал, что последствия расследования могут быть крайне серьезными. Резервист "Торонто" отстранен от матчей под эгидой НБА с 24 марта.

Ряд американских букмекерских контор недавно зафиксировал подозрительные ставки на Портера. С нескольких счетов пытались поставить значительные суммы (10-20 тысяч долларов) на индивидуальные показатели форварда минимум в двух поединках американца. Под подозрением оказались матчи Портера против "Клипперс" и "Сакраменто", в которых он не набрал ни одного очка.

К слову, ранее Джеймс-младший объявил решение по участию в драфте НБА-2024.

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