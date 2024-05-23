Для комфортных путешествий: какие аксессуары будут полезны в авто в теплое время года

В этот раз мы не будем говорить об инструментарии для поддержания технического состояния автомобиля во время летних поездок – осмелимся думать, что вы уже устранили все проблемы, которые оставила вашей машине зима. Напомним же о нескольких полезных вещах, которые избавят вас лишних хлопот вокруг машины в весенне-летнюю пору: в жару, в дальней дороге, при перевозках "по хозяйству" и во время выездов за город.

Очиститель стекла

У лета свой набор сюрпризов, влияющих на прозрачность лобового стекла, да и других окон тоже. Прежде всего, это насекомые разной степени упитанности, которые круглосуточно бьются о лобовое – и разбиваются о него. Не всегда с уборкой их сочных останков справятся стеклоочистители, да не всегда это и целесообразно. Между тем чистое с обеих сторон лобовое стекло – важный фактор безопасности, ведь оно не дает бликов в лучах встречных фар и при езде против солнца, а еще, будучи чистым, оно не так активно потеет. Еще одну выгоду от мощного очистителя стекла вы получите во время дождя: если дворники будут безрезультатно размазывать воду по жирному стеклу, препарат поможет убрать с него невидимый налет маслянистых испарений. Наконец, еще один момент – очиститель стекла при крайней необходимости может сыграть роль средства-антимошки. Ведь во время летнего зноя бывает, что разбитые насекомые настолько крепко въедаются в раскаленную краску на капоте, что через день убрать их можно только глубокой полировкой. А если вовремя, в течение нескольких часов, удалить эти остатки хотя бы очистителем стекла, следов насекомых на краске не останется.

Противосолнечный экран

Добротная отделка салона современных машин в принципе выдерживает и прямые солнечные лучи, и температуру под 60 – 70 градусов. Но мы бы не рекомендовали испытывать интерьер в таком режиме на каждой стоянке. Да и людям не всегда приятно на парковке садиться в такую, без преувеличения, сауну, особенно если с кондиционером не все хорошо. Чтобы уберечь внутреннее оборудование машины и себя от перегрева и преждевременного старения, каждое большое стекло в авто желательно плотно заслонять. Как минимум стоит делать это с лобовым стеклом, под которым расположено торпедо с его богатой начинкой. Важная подсказка: эти зеркальные шторки бывают разных размеров, так что не поленитесь измерить салон и заодно разобраться, как вы будете ее крепить. Ведь штатные присоски под воздействием температуры часто отстают от стекла, и их приходится чем-нибудь подстраховывать. В частности, подпирая блестящую шторку штатными противосолнечными козырьками, цепляя за зеркало, открытую крышку бардачка и т.д.

Термосумка

Неважно, это большая полноценная сумка или небольшой термобокс – главное, что у вас будет возможность иметь с собой охлажденный напиток или пару бутербродов без риска отравления в жару. Имеется здесь в виду не холодильник с собственной системой охлаждения, а именно термосумка, емкость которой охлаждается так называемыми аккумуляторами холода, предварительно замороженными в домашней морозилке. Соответственно, последнее обстоятельство говорит о том, что аксессуар не будет потреблять энергию от аккумулятора машины, но упомянутые аккумуляторы нужно будет держать наготове в домашнем холодильнике (морозилке). Подсказка от видавших виды автотуристов: в такой термосумке выгодно держать не собственно напитки, а порцию льда, который можно будет по кусочку добавлять, например, в бокал с колой или чаем.

Фонарь

Даже если вы не отправляетесь в дальние туристические поездки и не ночуете вдали от цивилизации, фонарику на борту время от времени найдется работа. Например, он поможет выловить из-под сиденья ключи, очки или другой мелкий предмет, а то и выгнать из-под машины соседского котенка. При выборе учтите некоторые особые требования, в частности – готовность к работе в любую минуту, даже после длительного отдыха в бардачке или багажнике. То есть это должен быть либо фонарь с дорогими батарейками, либо хитрый девайс с собственным генератором на механическом приводе (в старые времена их именовали "жучками").

Лопатка

Предмет не первой необходимости, но тем не менее время от времени востребованный и отчасти многоцелевой – когда-то эту роль играла знаменитая монтировка, воспетая в шоферском фольклоре. К примеру, стандартная саперная или специальная туристическая лопатка поможет при буксовании на грунтовке, при заготовке порции топлива для очага, при необходимости что-то поддеть, да и в качестве, извините, средства самозащиты тоже может выступить.

Если коротко

Нам бы не хотелось, чтобы из-за наших советов вы превращали вашу машину в хранилище красивых, однако ненужных или нечасто востребованных вещей. Так что воспринимайте наш хит-парад аксессуаров как повод активировать фантазию и скорректируйте список согласно личным потребностям – например, определенный предмет для физической активности (лопатку или фонарик) можно заменить на устройство для пассивного отдыха (плед или, скажем, рыбацкий складной стульчик).