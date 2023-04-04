Комендантский час в Полтавской области сократят до четырех часов

В Полтавской области с 5 апреля сокращают комендантский час. Теперь он будет длиться всего четыре часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"Этот шаг навстречу бизнесу, который работает в частности в сферах общественного питания и торговли, чтобы заведения могли продлить работу, а работники - добраться домой", - отметил Лунин.

С завтрашнего дня комендантский час в Полтавской области будет длиться с 00:00 до 04:00.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера 3 марта, в Черкасской области комендантский час сократили до четырех часов. Также агентство рассказывало о том, будут ли менять комендантский час в Сумской области.

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