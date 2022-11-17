Комендантский час в Полтавской области сокращают: на сколько

В Полтавской области с 19 ноября сокращают продолжительность комендантского часа. Он будет действовать с 23:00 до 05:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу полтавского ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.
"В очередной раз проанализировали ситуацию. Границы в соседних областях - под надежной защитой ВСУ, поэтому можем сократить продолжительность комендантского часа и таким образом помочь бизнесу работать. Совет обороны области принял решение: с 19 ноября по всей Полтавской области комендантский час продлится с 23:00 до 05:00", - написал Лунин.
Также, по словам главы ОВА, с 19 ноября алкогольные напитки в заведениях торговли и общепита области можно будет приобрести с 12:00 до 20:00.
Отметим, что ранее комендантский час в Полтавской области действовал с 22:00 до 05:00.
Напомним, недавно стало известно, что в освобожденном Херсоне и общине сокращают длительность комендантского часа.
Также мы писали о том, что Винницкая область изменяет комендантский час.
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