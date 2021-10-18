RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Комендантська година і відсутність заходів: у Латвії вводять локдаун

Автор: Валерія Поліщук

У Латвії на тлі збільшення числа хворих коронавірусом вводять локдаун. Він почне діяти з четверга, 21 жовтня.

Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш, передає РБК-Україна з посиланням на Skaties.

Локдаун в Латвії діятиме протягом чотирьох тижнів до 15 Листопада.

За словами прем'єра, майже всі магазини, розважальні заклади та інші служби, а також школи будуть закриті. Водночас у країні діятиме нічна комендантська година з 20: 00 до 5: 00.

Каріньш зазначив, що рішення про введення локдауна в Латвії було прийнято тому, що охоплення вакцинацією в Латвії занадто низький.

"Багатьом може здатися незрозумілим, чому у нас все так, а в Данії та Ірландії - ні. Причина в тому, що процес вакцинації не увінчався успіхом, як це було задумано", - заявив він.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛатвіяЛокдаунКоронавірус